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Начо: отношения с Солари стали сложными, но мы будем с ним до конца

Начо: отношения с Солари стали сложными, но мы будем с ним до конца
Футбол / Испания

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо прокомментировал победу команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (4:1), а также рассказал об отношениях с главным тренером Сантьяго Солари.

«Отношения с Солари стали сложными из-за результатов, но мы будем с ним до конца.

В первом тайме мы играли плохо, но нам повезло с VAR. Мы сумели отреагировать и хорошо провели вторую половину матча. Но не думайте, что эта победа хоть как-то компенсирует провальные результаты в течение недели. Имя «Реала» обязывает нас добиваться побед, и мы работаем ради этого каждый день. Мы хотели завершить сезон с трофеем", — приводит слова Начо Marca.

После 27 туров «Реал», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

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