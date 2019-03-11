Начо: отношения с Солари стали сложными, но мы будем с ним до конца

Защитник мадридского «Реала» Хосе Игнасио Начо прокомментировал победу команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (4:1), а также рассказал об отношениях с главным тренером Сантьяго Солари.

«Отношения с Солари стали сложными из-за результатов, но мы будем с ним до конца.

В первом тайме мы играли плохо, но нам повезло с VAR. Мы сумели отреагировать и хорошо провели вторую половину матча. Но не думайте, что эта победа хоть как-то компенсирует провальные результаты в течение недели. Имя «Реала» обязывает нас добиваться побед, и мы работаем ради этого каждый день. Мы хотели завершить сезон с трофеем", — приводит слова Начо Marca.

После 27 туров «Реал», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Примеры.