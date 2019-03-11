Бутрагеньо: Солари — отличный профессионал, но сейчас мы говорим об игре

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо, комментируя победу в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (4:1), не стал отвечать на вопрос о будущем Сантьяго Солари на посту главного тренера «Королевского клуба».

«Могу ли я подтвердить, что Солари продолжит работу? Солари — отличный профессионал, но мы сейчас здесь, чтобы поговорить об игре», — приводит слова Бутрагеньо Marca.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес намерен уволить Солари и уже ищет ему замену.

После 27 туров «Реал», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В следующем туре мадридский клуб 16 марта на своём поле сыграет с «Сельтой».

