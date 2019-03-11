Роналду: у меня нет секретов, только моя преданность и страсть к футболу

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своём секрете футбольного долголетия.

«У меня нет секретов, только преданность и страсть к футболу. Больше всего на свете я люблю играть в футбол. Мне нравилось играть в Португалии, Англии и Испании, а сейчас я делаю это в Италии», — приводит слова Роналду Goal со ссылкой на Juventus TV.



34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также отметился восемью голевыми передачами. Также на его счету один гол и две результативные передачи в шести матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.