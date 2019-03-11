Гвардиола: если Гюндоган не хочет остаться в «Манчестер Сити», то должен уйти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о ситуации с полузащитником Илкаем Гюндоганом, контракт которого с клубом истекает летом 2020 года.

«Я бы хотел, чтобы Гюндоган остался в команде. Но в то же время хочу чувствовать, что он хочет того же. Если же Илкай не хочет остаться, то должен уйти.

Мы бы хотели продолжить сотрудничество. У него есть контракт на следующий сезон. Если он захочет, то мы можем всё обсудить и подписать новый контракт.

Но если он не хочет говорить об этом прямо сейчас, то мы подождём. Когда он будет готов, мы поговорим", — приводит слова Гвардиолы Goal.

28-летний Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии» за € 27 млн. В нынешнем сезоне он провёл 24 матча в чемпионате Англии, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.