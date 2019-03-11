Ван Гал: я заканчиваю с тренерской карьерой

Известный голландский тренер Лун ван Гал сообщил, что он заканчивает карьеру.

«Я заканчиваю с этим. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня в работе за границей. Я сказал ей, что уйду на пенсию в 55 лет. Сейчас мне уже больше 65. Я не могу продолжать.

Как и игроки, моя жена также имеет право на жизнь с Луи ван Галом. И могу сказать, что она очень счастлива», — приводит слова ван Гала AS.

67-летний ван Гал за свою карьеру тренировал такие известные клубы, как «Аякс», «Барселона», АЗ, «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». Также он дважды возглавлял сборную Нидерландов. Четырёхкратный чемпион Нидерландов, двукратный чемпион Испании, чемпион Германии. Победитель Лиги чемпионов—1994/95 с «Аяксом».