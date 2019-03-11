Чьего дебюта в сборной России вы ждёте больше всего?

Сегодня, 11 марта, главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил список из 26 футболистов, которые будут вызваны для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном. В составе национальной команды могут дебютировать четыре футболиста — Ильзат Ахметов (ЦСКА), Максим Беляев («Арсенал»). Вячеслав Караваев («Витесс») и Фёдор Чалов (ЦСКА).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: чьего дебюта в сборной России вы ждёте больше всего?

Принять участие в опросе можно на Playbuzz.

Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 17 марта в Новогорске. Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия запланирована на 24 марта.