Арбитр Турбин получил положительную оценку за матч «Динамо» — «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», арбитр Евгений Турбин получил положительную оценку — 8,3 — за матч 19-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак», который завершился победой красно-белых со счётом 1:0.



Инспектор матча Александр Колобаев поддержал главного арбитра во всех спорных ситуациях. Рефери качественно отработал игру, показав ожидаемый уровень арбитража.



Напомним, что единственный гол ударом со штрафного забил защитник «Спартака» Георгий Джикия.



После 19 туров «Спартак», набрав 32 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (23) — 10-е.



В следующем туре «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдёт 17 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Динамо» предстоит выездная игра с «Оренбургом». Матч состоится 16 марта.

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