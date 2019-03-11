УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Ливерпуль»

УЕФА назвал имена судей, которые будут работать на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Ливерпуль». Как сообщает официальный сайт организации, главным рефери назначен итальянец Даниэле Орсато. Его помощниками на линии будут Фабиано Прети и Лоренцо Манганелли. Четвёртый арбитр – Марко Ди Белло. Видеоассистентами судьи назначены Марко Гвида и Массимилиано Иррати.



Отметим, что Орсато уже судил поединок 1/8 финала Лиги чемпионов — в феврале он работал на встрече между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», которая завершилась победой парижан со счётом 2:0.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Баварией» состоится 13 марта. Первая игра завершилась ничьей со счётом 0:0.

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