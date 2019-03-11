Названы арбитры на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион»

Состоялось назначение судейской бригады на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром назначен поляк Шимон Марчиняк. Помогать ему на линии будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвёртый арбитр – Томаш Мусял. Видеоассистентами судьи назначены Павел Рачковски и Павел Гиль.



Между «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что первая игра завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Барселона» является пятикратным победителем Лиги чемпионов. Лучшим достижением в истории «Лиона» является выход в полуфинал в сезоне-2009/10.