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Названы арбитры на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион»

Названы арбитры на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион»
Футбол / Лига чемпионов

Состоялось назначение судейской бригады на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Лион». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром назначен поляк Шимон Марчиняк. Помогать ему на линии будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Четвёртый арбитр – Томаш Мусял. Видеоассистентами судьи назначены Павел Рачковски и Павел Гиль.

Между «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», и начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что первая игра завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Барселона» является пятикратным победителем Лиги чемпионов. Лучшим достижением в истории «Лиона» является выход в полуфинал в сезоне-2009/10.

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