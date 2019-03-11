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«Чемпионат» набирает команды на футбольную интеллектуальную игру

«Чемпионат» набирает команды на футбольную интеллектуальную игру
Футбол

«Чемпионата» и Quiz Time продолжают серию интеллектуальных вечеринок в легендарном Hard Rock Café на Арбате. Новая игра пройдёт 19 марта и будет полностью посвящена футболу. Стартовый свисток — в 20:00.

Участников традиционно ждут шесть раундов: четыре по 15 вопросов, «верю – не верю», капитанский конкурс. Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В команде от 1 до 7 человек.

Самое время выйти на вечер из комментариев в офлайн. Поностальгируем по футболу детства, вспомним яркие момента футбола юности, проверим знания современных футбольных реалий. Регистрация уже идёт.

«Чемпионат» набирает команды на футбольную интеллектуальную игру
«Чемпионат» набирает команды на футбольную интеллектуальную игру
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