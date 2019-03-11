Левандовски: смогу выступать на самом высоком уровне ещё 5-7 лет

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски сообщил, что намерен ещё много лет выступать на самом высоком уровне.

«У меня всё хорошо, я всем доволен в команде. Я могу играть на самом высоком уровне ещё 5-7 лет. Я давно играю за „Баварию“, это один из самых больших клубов в мире. Если вы выступаете за такой клуб, то у вас немного вариантов для перехода.

Я полностью сосредоточен на этом сезоне и моём будущем в Мюнхене. «Бавария» остаётся одной из четырех сильнейших команд в Европе, поэтому я не думаю о других вещах.

У меня есть возможность перевести дух, так как на позиции форварда могут сыграть Серж Гнабри и Томас Мюллер.

В прошлом сезоне мне давали несколько возможностей передохнуть, но оглядываясь назад, я считаю, что мы неправильно поступили. Я потерял игровой ритм, это было не лучшим решением", — приводит слова Левандовски Goal со ссылкой на Welt am Sonntag.