Де Зеув: не жалею о переезде в Россию, но жить здесь было тяжело

Бывший полузащитник «Спартака» Деми де Зеув рассказал о периоде своих выступлений за российский клуб.

«Не могу сказать, что жалею о переезде в Россию. Но жить здесь было тяжело. Совсем другая культура, не как в Нидерландах. В «Спартаке» мы подолгу сидели на базе и много летали. Ну и язык, конечно. Я не оправдываюсь, но было сложно играть на том уровне, что и раньше. Всё шло от головы. Дома я был более расслаблен. Сам футбол в России тоже отличается. У вас много команд, которые стараются играть технично, но физическая составляющая важнее, чем в Нидерландах. В Эредивизии много шустрых парней, а в России в основном здоровые и крепкие. Плюс у нас много молодых — по 17-18 лет. А здесь всё не так.



Карпин был отличным игроком, очень умным, знающим толк в наступательной игре. Но трудно проводить тренировки, когда твои слова кто-то переводит. Нет, я пытался что-то запомнить: «лево», «право», «как дела». Ну и плохие слова, конечно. Им меня научил Ари — он чертовски весёлый парень. Всегда на позитиве.

Общаюсь ли я с кем-то из игроков «Спартака»? Нет, разве что с Джано в «Инстаграме». Мне кажется, он никогда не уйдёт из команды. Ещё разговаривал с Ари и Парехой. В Амстердаме мы живём рядом с Промесом, но я давно его не встречал», — приводит слова де Зеува Sport24.

Де Зеув перешёл в «Спартак» из «Аякса» летом 2011 года. Сумма трансфера составила € 6 млн. Всего за российский клуб он провёл 33 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. В 2014 году хавбек покинул «Спартак» на правах свободного агента.