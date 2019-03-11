Мостовой: Чалов готов заменить Дзюбу в основе сборной России

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал вызов в сборную России форвардов Фёдора Смолова («Локомотив») и Фёдора Чалова ЦСКА.

«Вызов Смолова? Смолов никуда не пропадал из сборной, просто у него был неудачный период. После перехода в «Локомотив» многие начали говорить, что это не его команда. Но при правильной работе и подходе он должен стать тем, кем он был до чемпионата мира и до «Локомотива». Он же был нашим основным нападающим. Вызов Смолова не является удивительным.

Вызван Чалов, выбор которого тоже очевиден. Глядя на состав, можно сказать, что у нас большой выбор футболистов. Хотя раньше говорили, что у нас нет игроков. А оказывается, что всё хорошо. Чалов готов заменить Дзюбу в основном составе, он дорос до этого. Но одно дело — быть готовым, другое дело — доказать это. Выбор в любом случае остаётся за тренером. Но с тем же Казахстаном можно вообще всех новичков выпускать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.