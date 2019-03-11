Рамос: все игроки «Реала» несут ответственность, а я как капитан — больше всех

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о неудачах команды в нынешнем сезоне.

«Футболисты выражают мнение на поле своей игрой, но этот сезон не такой. Развитие событий в последнее время было катастрофическим, и я этого не скрываю. Никто не скрывает.

Все игроки несут ответственность, а я как капитан — больше всех. Вот поэтому я подумал, что лучший способ ответить на вопросы, которые циркулируют вокруг нас, — делать это открыто.

Моя жёлтая карточка в Амстердаме была ошибкой, я признаю это на 200%.

Почему мы записывали документальный фильм во время матча с «Аяксом»? Были обязательства, и я даже не мог представить, что матч будет развиваться таким образом.



Был ли у меня конфликт с президентом? Между нами всё было решено в раздевалке. Сейчас проблем нет, важен только «Реал», — написал Рамос в своём «твиттере».