Черчесов: будем думать, как использовать Дзюбу в ближайших играх

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий «Зенит» Артём Дзюба не может долго забить гол.



«Так вы посмотрите, на какой позиции он играет. Надо быть объективным — он выходит в оттяжке. В то же время, если посмотреть статистику в матче с «Уралом», Дзюба выиграл 50 единоборств, а Азмун — 16. Этот вопрос лучше задать Семаку, он лучше расскажет, какие задания он даёт Артёму. Понятно, что голы тоже важны, но в последней игре Дзюба помог забить Ригони.

Изменит ли смена позиции Дзюбы его функции в сборной России? Конечно, этот фактор расширяет его кругозор и даёт нам пищу для размышлений. Ничего конкретного не скажу, но будем думать, как использовать Дзюбу в ближайших играх", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 17 марта в Новогорске. Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.

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