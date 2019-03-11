Черчесов: Комличенко просматривали, но увиденное нас не до конца устроило

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника Максима Беляева и полузащитника Ильзата Ахметова.

«Беляев уже вызывался, но из-за травмы не доехал в сборную. Ахметов хорошо играет за ЦСКА, поэтому вызов заслуженный. Караваев тоже был в сборной — ещё когда мы играли с «Динамо». Сейчас он регулярно играет за «Витесс», хотим посмотреть на него вживую и принять решение на будущее. Опережая ваш вопрос, позавчера Мирослав (Ромащенко. — Прим. «Чемпионата») летал в Чехию просмотреть Комличенко, всё-таки он много забивает. Как видите, в списке его нет, увиденное нас не до конца устроило.



Рад ли я тому, как всё перевернулось у Головина? У него-то ничего не перевернулось. Ещё когда был скепсис вокруг результатов «Монако», я специально летал туда и сказал Александру, что он в правильном месте. Неважно, как играет команда — мы смотрим, как играет наш футболист. Разве что в эмоциональном плане ситуация для него стала лучше», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.