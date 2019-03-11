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Черчесов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

Черчесов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы.

«Поражения наших клубов в еврокубках — это не тревожный сигнал для российского футбола. Впереди ещё будут ответные матчи. Бывает всякое, но вы сами увидели, что еврокубки — это нечто другое. Тот факт, что клубы могут проверить себя на таком уровне — уже хорошо. «Зениту» теперь будет сложнее решить вопрос, а у «Краснодара» шансы хорошие», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Напомним, что в первых матчах 1/8 финала «Зенит» на своём поле проиграл «Вильярреалу» со счётом 1:3, а «Краснодар» на выезде уступил «Валенсии» (1:2).

Ответные матчи «Вильярреал» — «Зенит» и «Краснодар» — «Валенсия» состоятся 14 марта.

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