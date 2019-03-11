Бывший тренер Джикии: удивляло, что Георгию раньше не доверяли бить штрафные

Александр Антипов, тренер, работавший с защитником «Спартака» Георгием Джикией ещё в дубле «Локомотива», прокомментировал первый гол футболиста со штрафного удара, который тот забил в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

«Разговаривал с Джикией часа два назад по телефону, тепло пообщались. Он сказал, что впервые за два года ему доверили штрафной в «Спартаке» и вышло удачно. У него хорошая левая нога, когда он играл у меня, прямых ударов он не делал, но подачи с левого фланга ему доверяли. Поэтому я не удивился, что он забил. Меня больше удивляло то, что ему раньше не доверяли бить штрафные. Да, есть Фернандо, но левоногих, кроме Джикии-то, в команде и нет больше под штрафные. Надо теперь назначить его штатным исполнителем стандартов. По крайней мере на тех точках, где удобнее бить левше», — сказал Антипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.