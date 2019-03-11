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Рамос рассказал о своей стычке с Марсело

Рамос рассказал о своей стычке с Марсело
Футбол / Испания

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал о своём конфликте с защитником Марсело, который произошёл на тренировке.

«Мы всё обсудили с Марсело на тренировке. Это является частью нашей напряжённой работы. Скорее это просто анекдот нашей повседневной жизни. Марсело как брат для меня», — написал Рамос в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Рамосу не понравилось, как Марсело праздновал победу своей команды в двустороннем матче. Рамос упрекнул бразильца, но Марсело ответил, что всегда так празднует выигрыши.

Перепалка продолжалась несколько минут, после чего в неё вступили другие футболисты. Сообщается, что в итоге защитники пришли к примирению.

После 27 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. Мадридцы на 12 баллов отстают от лидирующей «Барселоны». На прошлой неделе они вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Аяксу» из Нидерландов.

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