Рамос: мы всегда поддерживаем главного тренера «Реала»

Капитан «Реала» Серхио Рамос выразил поддержку главному тренеру команды Сантьяго Солари.

«Мы никогда не вмешиваемся в решения клуба по главному тренеру. Мы уважаем эту позицию и всегда поддерживаем тренера.

Такие размышления, безусловно, являются отражением этого крайне разочаровывающего сезона. Но мы намерены работать и продолжать прогрессировать.

Есть некоторые счастливчики, которые становятся частью клуба, а кто-то пройдёт мимо него. Но «Реал» навсегда останется «Реалом». Один футболист не сделал «Реал» легендарным клубом. Историю клуба написали многие», — написал Рамос в своём «твиттере».

После 27 туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. Мадридцы на 12 баллов отстают от лидирующей «Барселоны». Помимо этого «Королевский клуб» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании.