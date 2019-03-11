Широков: Кардозу в целом понятен, непонятны высказывания Степашина по его поводу

Заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал слова члена попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Сергея Степашина, который после матча РПЛ со «Спартаком» (0:1) раскритиковал его трансферную политику.



«Здесь трудно что-то комментировать, высказывания интересные. Тот же Кардозу вышел во втором тайме, когда „Динамо“, даже по словам главного тренера, перевернуло ход матча, стало больше атаковать. Думаю, это связано в том числе с выходом Кардозу, который был активен, сделал несколько передач. Другое дело, что они, может быть, не все дошли до адресата. Но Кардозу старался что-то привнести в игру команды, это зачастую получалось.



Мне кажется, Кардозу понятен. Хороший фланговый игрок, с хорошим пасом. Другое дело, что и для него нужно создавать моменты, чтобы он эти передачи делал. В матче со „Спартаком“ во втором тайме были моменты, когда он мог себя проявить. От него было четыре-пять передач, но нужно поработать над точностью либо над открываниями нападающих, чтобы они заполняли все зоны. Тогда и передачи доходить будут. Мне кажется, Кардозу в целом понятен. Непонятны высказывания по его поводу», — приводит слова Широкова «Спорт-экспресс».

Степашин: у «Динамо» сыграли те, кого напокупал Широков, Кардозы непонятные