RMC: «Реал» объявит об отставке Солари и назначении Зидана в 20:00

Французский специалист Зинедин Зидан возглавит мадридский «Реал» уже сегодня. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на RMC.

По данным источника, об отставке нынешнего наставника Сантьяго Солари, а также о назначении Зидана будет объявлено в 20:00 мск.

Первую тренировку в качестве главного тренера «Реала» Зидан проведёт во вторник, 12 марта.

Напомним, что 46-летний Зидан ранее уже тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством мадридский клуб три раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.

Следующий матч «Королевский клуб» проведёт 16 марта на своём поле с «Сельтой».