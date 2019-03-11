Тухель: вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов — это несчастный случай

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что считает вылет команды из Лиги чемпионов несчастным случаем. Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подопечные Тухеля обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. Ответная встреча в Париже завершилась победой «манкунианцев» (3:1), что позволило «Манчестер Юнайтед» выйти в следующую стадию турнира.



«Сложно как-то рационально анализировать второй матч с „Манчестер Юнайтед“. Вылет „ПСЖ“ — это несчастный случай. Да, люди могут сказать, что слишком много несчастных случаев происходит с „ПСЖ“ в последние годы. Однако со мной и моей командой подобное случается впервые. У меня есть объяснения, поэтому считаю произошедшее несчастным случаем. Мы контролировали игру, но допустили фантастические ошибки. Арбитр тоже ошибся после использования VAR», — приводит слова Тухеля L'Equipe.