Ари: верю, что всё наладится и Игнатьев вернётся в состав «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал ситуацию с партнёром по команде Иваном Игнатьевым, который перестал попадать в основной состав. Ранее появилась информация, согласно которой форвард отказался продлевать контракт с клубом на предложенных условиях.

«Это всё не очень хорошо, так как Иван — очень важный игрок для нас. Я надеюсь, что всё наладится и Игнатьев вернётся в команду, поскольку он нам нужен. Верю, что всё будет хорошо», — приводят слова Ари «Известия».

20-летний Игнатьев является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (семь — в основном составе), в которых стала автором четырёх забитых мячей, а также отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.