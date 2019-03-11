«Краснодар» — «Оренбург»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Оренбурга» на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 11 марта, на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



«Краснодар»: Синицын, Стоцкий, Фьолусон, Спайич, Петров, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Вандерсон, Ари.



Запасные: Сафонов, Латышонок, Рамирес, Скопинцев, Голубев, Олссон, Сулейманов.



«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, Ойеволе, Козлов, Бегич, Маляров, Сутормин, Попович, Мишкич, Деспотович.



Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Чиркин, Бреев, Афонин, Кулишев, Бидловский, Козлов, Чуканов, Галаджан.

«Краснодар» набрал 34 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (22) располагается на 12-м месте в таблице РПЛ.