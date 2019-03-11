Гендиректор «Арсенала»: матч с «Енисеем» состоится в Туле 16 марта

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил информацию, что матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» будет сыгран в Туле.



«Действительно мы получили официальное разрешение из РПЛ. Игра «Арсенал» — «Енисей» 16 марта состоится в Туле. Уже сейчас на поле стадиона «Центральный» можно проводить матчи РПЛ. Представители Лиги также прислали список мероприятий, которые необходимо проделать до матча, чтобы качество газона стало ещё лучше. Мы, естественно, взяли на себя эти обязательства, и могу ответственно заявить, что работа по подготовке поля будет продолжаться вплоть до 16 марта, когда пройдёт игра», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комиссия РПЛ допустила стадион «Арсенал» в Туле к проведению матчей турнира