Ривалдо: идеальной заменой Месси может стать только Неймар

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо поделился мнением, что заменой для форварда каталонского клуба Лионеля Месси может стать нападающий «ПСЖ» Неймар.

«Поиск замены Месси должен заботить руководство и фанатов клуба. Нужно искать замену, но это будет сложно. Кто может быть идеальным вариантом? Только Неймар. Если Неймар вернётся в „Барселону“, это будет очень хорошо. Он является отличным игроком, который знает, как изменить ситуацию», — приводит слова Ривалдо Sport.es.

Напомним, что 27-летний Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 222 млн. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.

В составе «Барселоны» Неймар провёл 186 матчей во всех турнирах, забил 105 голов и отдал 76 результативных передач.