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«Тоттенхэм» готов заплатить более € 78 млн за Кьезу

«Тоттенхэм» готов заплатить более € 78 млн за Кьезу
Футбол / Англия

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Федерико Кьезе. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, главный тренер английского клуба Маурисио Почеттино считает вингера приоритетной трансферной целью летом. «Тоттенхэм Хотспур» готов заплатить за Кьезу € 78,4 млн.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются «Милан», «Реал», «Ювентус», «Интер», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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