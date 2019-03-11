Аксёнов: Парфёнов назвал действия Эль-Кабира жёстким нарушением дисциплины

Александр Аксёнов, комментатор телеканала «Матч Премьер», который работал на матче 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Урал» (1:1), высказался по поводу пенальти, назначенного в ворота екатеринбургской команды.



«Что касается пенальти, то я не вспомню, видел ли я такое в своей жизни. Мы сначала даже не поняли, что произошло. Потому что тренеры и игроки «Ахмата» сразу рванули в бровке, начали требовать у судьи пенальти. Я сначала не понял, чего они требуют. А потом стало понятно, что пенальти, посмотрели повторы. Сейчас разговаривал с Парфёновым по этому поводу. Он сказал, что будут разбираться внутри команды, но признал, что это жёсткое нарушение дисциплины. Эль-Кабир подумал, что уже был свистнут фол, и решил пнуть мяч. В этом матче голы стоили один другого. С одной стороны, автогол, с другой — вот такой дурацкий пенальти. Я потом наблюдал за Эль-Кабиром, и он очень жёстко жестикулировал и корил себя за эту ситуацию», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Странный пенальти в Грозном. Что это было? Зачем Эль-Кабир играет рукой в такой ситуации?