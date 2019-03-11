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Симеоне: «Ювентус» позволит нам намного меньше, чем в первом матче

Симеоне: «Ювентус» позволит нам намного меньше, чем в первом матче
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится завтра, 12 марта.

«Завтра встретятся две сильные команды. Надо будет извлечь максимум из любого клочка свободного пространства. Мы знаем, что нам позволят гораздо меньше, чем в первом матче.

Постараемся сыграть как можно лучше, сыграть так, чтобы Мората тоже мог использовать свои козыри по максимуму.

У „Ювентуса“ очень мощный состав с чрезвычайно опытными игроками, которые хороши не только в атаке, но и в обороне. Нам надо быть очень осторожными.

Годин в порядке. Он тренируется в общей группе и должен завтра появиться на поле.

Чтобы показать завтра хороший футбол, мы должны сохранять спокойствие и быть скромными», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

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