«Реал» объявил о возвращении Зидана

Новым главным тренером мадридского «Реала» вновь стал Зинедин Зидан. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Французский специалист подписал контракт с «Королевским клубом» до лета 2022 года. На этом посту он сменил Сантьяго Солари.



46-летний Зидан ранее тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством испанский клуб три раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному раза выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Кроме того, «Реал» во главе с Зиданом по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



В бытность футболистом Зидан играл за «Реал» с 2001 по 2006 год. В составе мадридцев он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок.

Зидана всё-таки уговорили вернуться в Мадрид. Как это произошло Переговоры были трудными.