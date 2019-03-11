Нету подписал трёхлетний контракт со «Спортингом»

Лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании контракта с португальским защитником «Зенита» Луишем Нету. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

Футболист подписал с клубом контракт до лета 2022 года. Соглашение вступит в действие ближайшим летом, когда у Нету закончится контракт с «Зенитом». Таким образом, защитник достанется португальскому клубу бесплатно.

30-летний Нету является воспитанником «Варзима». В «Зенит» он перешёл летом 2013 года из итальянской «Сиены». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В сезоне 2017/18 Нету выступал на турецкий «Фенербахче» на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых результативными действиями не отметился.