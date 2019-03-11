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Канте — приоритетная трансферная цель нового наставника «Реала» Зидана

Канте — приоритетная трансферная цель нового наставника «Реала» Зидана
Футбол / Испания

Новый главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в команде французского полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в своём «твиттере».

По данным источника, Канте является приоритетной целью Зидана в ближайшее трансферное окно. Впрочем, приобрести француза будет непросто, так как «Челси» не сможет приобрести ему замену из-за запрета ФИФА на регистрацию новых футболистов.

27-летний Канте перешёл в «Челси» летом 2016 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 35,8 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами.

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