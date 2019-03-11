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Тедеско: «Шальке» — аутсайдер в матче с «Манчестер Сити», но у нас есть шанс

Тедеско: «Шальке» — аутсайдер в матче с «Манчестер Сити», но у нас есть шанс
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится завтра, 12 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы, разумеется, абсолютные аутсайдеры, но у нас все ещё есть небольшой шанс. Нужно, чтобы нам выпал особенный день. Но мы в любом случае достойны играть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ральф Ферманн сыграет завтра. У нас два хороших вратаря. Ральф заслужил этот шанс», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 23:00 мск. Напомним, в первом матче английский клуб добился победы на выезде со счётом 3:2.

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