Зидан: это особенный день. Я счастлив вернуться домой

Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал возвращение на пост главного тренера мадридского «Реала».

«Это особенный день. Я очень счастлив вернуться домой. Думаю, у вас будут вопросы позже. Сейчас мне нечего сказать, кроме того что я рад вернуться. Хочу снова работать и вернуть клуб на его законное место. Единственное моё желание — завтра же приступить к работе.

Ощущения хорошие, я рад вернуться. Мне не пришлось далеко ехать, потому что я живу здесь. Рад снова работать в «Реале», — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, Зидан подписал с «Реалом» контракт до лета 2022 года. На посту наставника «Королевского клуба» француз сменил отправленного в отставку аргентинца Сантьяго Солари.