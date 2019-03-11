Сутормин: «Оренбург» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» за счёт характера

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).



«Довольны и результатом, и содержанием. Считаю, что и мы хорошо действовали, и „Краснодар“. Получилась упорная игра. Конечно, „Краснодару“ было не очень приятно терять очки. А мы приобрели очко — хороший для нас результат. Вырвали ничью за счёт характера. Мы команда, мы бьёмся друг за друга, и благодаря этому нам удалось забить гол в концовке.



Изначальный план — не давать „Краснодару“ много играть за спину. У нас это получалось. Да, „Краснодар“ поддавливал, имел моменты, но мы выдержали натиск. Где-то краснодарцам не везло, они не забили. Но у нас был момент, и мы им воспользовались. Во второй тайме „Краснодар“ уже более открыто начал играть, мы тоже больше убегали в контратаку. Появились свободные зоны, но не использовали моменты. Всё равно хорошо, что наконец-то забили со стандарта.



Мой гол? Малых прострелил, я принял мяч, и мне ничего другого не оставалось, как пробить на интуиции. Конечно, понимал, где находятся ворота за спиной, но получилось так, что мне повезло. До этого — как ни бил, то штанга, то что-то ещё. А здесь попал туда, куда надо.



Не знаю, почему мы так удачно играем с „Краснодаром“. Может, им тяжело взламывать нашу оборону. Мы сегодня обсуждали, что здесь удачный стадион для нас. Хорошо, что у нас так складывается с „Краснодаром“. Это хорошая команда, играющая в хороший футбол. Мы довольны результатом.



Надеемся, что эта игра будет переломной для нас. До этого были неудачные по результату матчи, но неплохо действовали на поле, просто не могли забить. Сегодня забили два мяча. Не стоит останавливаться на достигнутом.



Празднование гола вместе с Федотовым? Хочется сказать, что мы одна команда, все мы в одной лодке. Мы все вместе работаем на результат, и здесь нет ничего больше. Конечно, у нас сплочённый коллектив. Мы за счёт этого и отыгрались в конце. До этого были игры, которые мы тоже могли вытащить. Так что у нас хорошая команда, хороший коллектив.



Было ли уже поздравление из Петербурга? Я не заглядывал в телефон. Может, что-то и пришло, но, думаю, вряд ли. В „Оренбурге“ меня всё устраивает. Не хочу загадывать до лета. Поживём — увидим. Моё дело — доказывать свою состоятельность, помогать команде, а летом — что будет, то будет. Сейчас надо полностью выложиться и забраться как можно выше в турнирной таблице. Надо смотреть вперёд», — сказал Сутормин в эфире программы «8-16».