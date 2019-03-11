Перес: лучший тренер в мире возвращается в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба.

«Мы здесь, чтобы поприветствовать нашего любимого Зидана. Ваша любовь к «Реалу» возвращает вас в клуб. Вы берёте на себя ответственность тренера нашей команды в особенно сложный период. Поэтому вы здесь сегодня. Когда мы предложили вам вернуться домой пять дней назад, вы показали свою преданность и приверженность.

Как президент, я не забываю тот день, когда вы возглавили «Реал», чтобы стать частью нашей истории. Лучший тренер в мире возвращается в «Реал», — приводит слова Переса Marca.

Напомним, что 46-летний Зидан подписал с «Королевским клубом» контракт до лета 2022 года.