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Зидан: когда мне позвонил президент «Реала», я не мог сказать «нет»

Зидан: когда мне позвонил президент «Реала», я не мог сказать «нет»
Футбол / Испания

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал своё возвращение в «Королевский клуб».

«Команда нуждалась в изменениях, после того, как выиграла всё, поэтому я ушёл. Теперь я возвращаюсь, потому что меня позвал президент. Самое главное, что после девяти месяцев мне отсутствия мне хочется вернуться к работе.

Всё должно измениться в течение следующих нескольких лет, но сейчас дело не в этом. У нас осталось 11 матчей, и мы хотим хорошо закончить сезон.

За девять месяцев отсутствия я не давал никаких интервью, но могу сказать вам, что когда мне позвонил президент, я не могу сказать «нет».

Девять месяцев я заряжал свои батареи, занимаясь своими делами, а теперь снова готов к работе", — приводит слова Зидана Marca.

Зидан: это особенный день. Я счастлив вернуться домой
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