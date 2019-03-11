Винисиус — Солари: спасибо за всё, тренер

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор поблагодарил бывшего наставника мадридского клуба Сантьяго Солари за совместную работу. Напомним, сегодня, 11 марта, «Реал» объявил о расторжении контракта с Солари и назначил на пост главного тренера Зинедина Зидана.



«Спасибо за всё, тренер! За помощь с момента моего прибытия в команду, доверие и предоставленную возможность. Пусть Бог благословит вас. Вы заслуживаете всего самого лучшего в жизни!» — написал Винисиус на странице в «Твиттере».



Солари, ранее выступавший в составе мадридской команды, возглавил «Реал» в октябре 2018 года. Вместе с командой он выиграл клубный чемпионат мира в 2018 году.



«Реал» набрал 51 очко в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

«Реал» объявил о возвращении Зидана