Годзюр: не думаю, что Эль-Кабира стоит упрекать, такое с каждым бывает

Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

«Наверное, ничья справедлива, но хотели большего. Вели — 1:0, всё хорошо складывалось. Первые минуты были тяжёлые, а потом как-то перебороли себя. Здесь погода сильно отличается от екатеринбургской, и это, может быть, сыграло свою роль. Думал, что будет лучше, чем 1:1.



Я девять лет провёл в Грозном, и у меня остались тёплые воспоминания. Уважаю команду и всех, кто в ней присутствует. Желаю удачи „Ахмату“.



Игра рукой Эль-Кабира? Это эмоции. Мы особо этот эпизод не обсуждали. Не думаю, что стоит его упрекать. Сыграл рукой на эмоциях, такое бывает с каждым.



Я бы не сказал, что нам не хватало эмоций после игры со „Спартаком“. Просто было тяжело из-за погоды. Для нас, приехавших из Екатеринбурга, было очень жарко. Даже на разминке дышится совсем по-другому.



Безусловно, на игроков „Урала“ легла большая нагрузка. Мы провели за 11 дней три матча, а скоро уже следующая игра. Нагрузка большая, но все понимают, что ситуация у нас непростая в турнирной таблице, надо набирать очки. Каждый отдаст все свои силы, чтобы как можно быстрее улучшить ситуацию.



С победами к нам пришла уверенность, пошла хорошая серия. Мы могли ещё больше хороших игр провести. Начало выбило нас из колеи, но набрали ход. Надеюсь, весной всё будет хорошо», — сказал Годзюр в эфире программы «8–16».