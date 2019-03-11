Парфёнов: после тяжёлого матча со «Спартаком» ребята выглядели неплохо

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал ничейный результат матча 19-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1).

«Думаю, игра была интересной для болельщиков. И у тех, и у других ворот было достаточно моментов. Повели в счёте и получили ненужный пенальти. Нужно посмотреть и разобраться, не было ли фола до игры рукой. Но в любом случае играть рукой было нельзя. Порадовало, что после тяжёлого кубкового матча ребята выглядели по движению неплохо. Наверное, немного не хватало эмоций, всё-таки в кубковом матче был большой выплеск. Будем двигаться дальше, сделав выводы.



Перспективы Чингиза Магомедова? Если мы его взяли — значит, рассчитываем на него. На зимних сборах он работал с основным составом, далее занимался с „Уралом-2“. Сегодня был в заявке. Всё зависит от него самого», — приводит слова Парфёнова официальный сайт «Ахмата».