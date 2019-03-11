Зидан: сейчас не время говорить о возвращении Роналду в «Реал»

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении в команду нападающего Криштиану Роналду, который прошлым летом перешёл в «Ювентус».

«Сейчас не время говорить о возвращении Криштиану. Роналду является историей „Реала“ и этого не изменить. Я пока не думал, кто может заменить Роналду. Сейчас я просто рад вернуться. Впереди у нас 11 матчей, а после мы будем готовиться к следующему сезону», — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что «Реал» продал Роналду в «Ювентус» за рекордную сумму в истории клуба, которая составила € 117 млн. В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Италии, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.