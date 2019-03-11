Мусаев: «Краснодар» не должен был отдавать «Оренбургу» инициативу

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).



«Игра получилась в фазе атаки, у нас был ряд хороших моментов, мы быстро двигали мяч. В первлм тайме нужно было, конечно, забивать пенальти и те моменты, которые у нас были. Надо проводить больше времени в атаке.

Другой момент — в обороне возникает нервозность, что было заметно у защитников. После гола добавили агрессии в действия, комбинировали и забили два мяча. Нельзя было отдавать инициативу в концовке матча. Нужно было искать возможности, чтобы забить третий мяч. К сожалению, этого не сделали. Наверное, чуть-чуть решили себя поберечь, а этого делать было нельзя", — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».