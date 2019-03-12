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«Рома» в меньшинстве обыграла «Эмполи» в первом матче при Раньери

«Рома» в меньшинстве обыграла «Эмполи» в первом матче при Раньери
Футбол / Италия

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Эмполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска.

Счёт был открыт на 9-й минуте, отличился Стефан Эль-Шаарави. Всего через три минуты счёт сравнялся в результате гола Жуана Жезуса в собственные ворота. Победный гол на 33-й минуте забил Патрик Шик, которому ассистировал Алессандро Флоренци. «Рома» доигрывала матч вдесятером из-за удаления Флоренци на 80-й минуте.

Этот матч стал первым для «Ромы» под руководством нового главного тренера Клаудио Раньери.

«Рома», набрав 47 очков, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Эмполи» (22) остался на 17-м месте.

В следующем туре «Рома» на выезде сыграет со СПАЛом. Встреча состоится 16 марта.

Италия - Серия А. 27-й тур
11 марта 2019, понедельник. 22:30 МСК
Рома
Рим
2 : 1
Эмполи
Эмполи
1:0 – Эль-Шаарави – 9, 1:1 – Жесус – 12 (автогол), 2:1 – Шик – 33
Удаления: Флоренци, 80 – нет
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