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«Айнтрахт» на выезде разгромил «Фортуну» и поднялся на 5-е место в Бундеслиге

«Айнтрахт» на выезде разгромил «Фортуну» и поднялся на 5-е место в Бундеслиге
Футбол / Германия

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала франкфуртский «Айнтрахт». Встреча команд состоялась на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Айнтрахта» Гонсало Пасьенса, отправивший мяч в ворота «Фортуны» на 48-й минуте. В компенсированное время матча второй и третий голы с разницей в 2 минуты забил форвард гостей Себастьен Аллер. Таким образом, франкфуртский клуб продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Германии до 8 матчей.

«Айнтрахт» набрал 43 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, сместив леверкузенский «Байер». «Фортуна» (31) располагается на 11-м месте в таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнования на данный момент является «Бавария», набравшая 57 очков в 25 матчах.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
11 марта 2019, понедельник. 22:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
0 : 3
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 – Пасьенса – 48, 0:2 – Аллер – 90+1, 0:3 – Аллер – 90+3
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