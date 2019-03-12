«Айнтрахт» на выезде разгромил «Фортуну» и поднялся на 5-е место в Бундеслиге

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала франкфуртский «Айнтрахт». Встреча команд состоялась на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



Автором первого гола встречи стал нападающий «Айнтрахта» Гонсало Пасьенса, отправивший мяч в ворота «Фортуны» на 48-й минуте. В компенсированное время матча второй и третий голы с разницей в 2 минуты забил форвард гостей Себастьен Аллер. Таким образом, франкфуртский клуб продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Германии до 8 матчей.



«Айнтрахт» набрал 43 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, сместив леверкузенский «Байер». «Фортуна» (31) располагается на 11-м месте в таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнования на данный момент является «Бавария», набравшая 57 очков в 25 матчах.