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Скопинцев праздновал в стиле Аршавина. Яркие фото матча «Краснодар» — «Оренбург»

Дмитрий Скопинцев
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Скопинцев праздновал в стиле Аршавина. Яркие фото матча «Краснодар» — «Оренбург»
Футбол / РПЛ

11 марта в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Оренбург». Встреча состоялась на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.

На 10-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Оренбурга», однако нападающий «Краснодара» Ари не сумел его реализовать. Счёт был открыт на 41-й минуте матча — автором гола стал полузащитник гостей Алексей Сутормин. На 63-й минуте Ари отправил в ворота «Оренбурга» ответный гол. Через 10 минут хозяева вышли вперёд в счёте — гол забил защитник Дмитрий Скопинцев. В концовке матча, на 89-й минуте, мяч в ворота соперника отправил защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе.

«Краснодар» набрал 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (23) располагается на 12-м месте.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

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