Гвардиола – о ЛЧ: «Реал» казался фаворитом, невероятно, что они вылетели

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет «Реала» из Лиги чемпионов. По сумму двух матчей мадридцы уступили «Аяксу». Напомним, испанская команда впервые в истории выиграла три Лиги чемпионов подряд.

«Мне «Реал» казался фаворитом. Это по-прежнему невероятная команда. Три победы в Лиге чемпионов, четыре кубка за пять последних сезонов. «Реал» был лучшей командой в последнее десятилетие. Невероятно, что они вылетели.

Надеюсь, мы пройдем в четвертьфинал. Но там будут команды, схожие по уровню с «Реалом». Если люди думают, что после вылета «Реала» будет легко, то им нужно понять этот турнир», – цитирует испанского специалиста Manchester Evening News.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Шальке» пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 23:00 мск. Напомним, в первом матче английский клуб добился победы на выезде со счётом 3:2.