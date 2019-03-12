Гершкович: хочется сказать спасибо Сёмину за реанимацию Смолова

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о форварде «Локомотива» Фёдоре Смолове. Накануне он получил вызов в сборную России.

«Смолов — очень талантливый игрок, но после ЧМ-2018 с ним произошла какая-то метаморфоза, он пропал и был незаметен. Однако его игра в матче с «Анжи» меня очень порадовала. Я увидел прежнего Смолова, который очень нужен и «Локомотиву», и национальной команде. Считаю, его возвращение в сборную абсолютно заслуженным. И, конечно, хочется сказать спасибо Юрию Сёмину за реанимацию Федора», — цитируют Гершковича «Известия».

В матче 19-го тура с «Анжи» (2:0) Смолов забил гол и сделал результативную передачу. Всего на его счету в 14 играх пять голов и две результативные передачи.