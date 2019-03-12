Перес: Неймар или Мбаппе? Оба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о возможном приобретении форвардов «ПСЖ» Неймара и Килиана Мбаппе

«Зидан – француз, как и Мбаппе. Возможно, он сумеет что-то сделать, не так ли? Неймар или Мбаппе? Оба», — цитирует президента «Реала» Cadena Ser.

Также Перес поделился мнение о возможном возвращении Криштиану Роналду в «Реал».

«Сможет ли Зидан убедить Роналду вернуться? Криштиану там, где он есть сейчас, у него всё хорошо», — отметил Перес.

Напомним, накануне в «Реале» произошла смена главного тренера. Место Сантьяго Солари занял Зинедин Зидан, под руководством которого испанцы трижды подряд выигрывали Лигу чемпионов. С Солари клуб вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.