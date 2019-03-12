Камболов: не смогли выполнить план на игру с ЦСКА, проиграли много единоборств

Защитник «Рубина» Руслан Камболов поделился впечатлениями от прошедшего выездного матча 19-го тура Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась победой «армейской» команды со счётом 3:0.

«Мы не смогли выполнить план на игру, проиграли много единоборств. В этом основные причины поражения. И мы сами фактически не создали возможностей для взятия ворот. Всегда обидно проигрывать крупно, но у ЦСКА было больше опасных атак, и они реализовали свои моменты. Что касается Кафанова, то он вносил очень серьёзный вклад в подготовку команды. Обидно, что он ушёл. Надеюсь, это не скажется на нас негативно», — приводят слова Камболова «Известия».

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — шестое.